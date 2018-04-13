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12:15 (мск), источник: Вести - Омск

Омск вновь замело снегом

Омск вновь замело снегом. Причём, высота апрельского снежного покрова составила почти 10 сантиметров.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +18° 42% 759 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: Вести - Омск

Выпавшие осадки доставили немало хлопот водителям — машины пришлось откапывать, видимость на дорогах была минимальной, а количество мелких аварий, по данным сотрудников ГИБДД, увеличилось в разы. Ну, а для пешеходов городские улицы стали практически непроходимыми.

По прогнозам синоптиков, в выходные омичам не стоит ждать улучшения погоды. Ночная температура понизится до -8 градусов, в воскресенье снова пойдёт снег с дождём, осадки будут сопровождаться порывами ветра. Госавтоинспекторы призывают водителей быть внимательными на дорогах.

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