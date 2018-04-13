Омск вновь замело снегом

Выпавшие осадки доставили немало хлопот водителям — машины пришлось откапывать, видимость на дорогах была минимальной, а количество мелких аварий, по данным сотрудников ГИБДД, увеличилось в разы. Ну, а для пешеходов городские улицы стали практически непроходимыми.

По прогнозам синоптиков, в выходные омичам не стоит ждать улучшения погоды. Ночная температура понизится до -8 градусов, в воскресенье снова пойдёт снег с дождём, осадки будут сопровождаться порывами ветра. Госавтоинспекторы призывают водителей быть внимательными на дорогах.