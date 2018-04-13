Омск вновь замело снегом
Омск вновь замело снегом. Причём, высота апрельского снежного покрова составила почти 10 сантиметров.
Омск вновь замело снегом. Причём, высота апрельского снежного покрова составила почти 10 сантиметров.
Выпавшие осадки доставили немало хлопот водителям — машины пришлось откапывать, видимость на дорогах была минимальной, а количество мелких аварий, по данным сотрудников ГИБДД, увеличилось в разы. Ну, а для пешеходов городские улицы стали практически непроходимыми.
По прогнозам синоптиков, в выходные омичам не стоит ждать улучшения погоды. Ночная температура понизится до -8 градусов, в воскресенье снова пойдёт снег с дождём, осадки будут сопровождаться порывами ветра. Госавтоинспекторы призывают водителей быть внимательными на дорогах.
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