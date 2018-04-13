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13:51 (мск), источник: Фонтанка

Угонщик на суде в Петербурге извинился перед жертвами

Прокуратура Кировского района Санкт-Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении петербуржца, который обвинялся в тайном хищении чужого имущества в крупном размере. Об этом 13 апреля сообщает горпрокуратура.

Известно, что для угонов мужчина использовал приспособления для повреждения личинок замков и устройства для глушения сигналов сотовой связи. А также что на суде он раскаялся и принёс извинения потерпевшим.

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