Угонщик на суде в Петербурге извинился перед жертвами
Прокуратура Кировского района
Прокуратура Кировского района
Известно, что для угонов мужчина использовал приспособления для повреждения личинок замков и устройства для глушения сигналов сотовой связи. А также что на суде он раскаялся и принёс извинения потерпевшим.
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