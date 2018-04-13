В Богучарском районе из-за разлива реки Дон развели наплавной мост
Автомобилисты движутся по объездному пути Журавка — хутор Лукьянчиков.
Автомобилисты движутся по объездному пути Журавка — хутор Лукьянчиков.
В Богучарском районе
Для жителей села Подколодновка организована переправа на пароме. По будням паром отправляется в 6:50, 7:20, 16:20, 17:20, в обратном направлении — из хутора Галиевка — в 7:10, 7:35, 16:35, 18:00. В субботу переправа не работает. В воскресенье паром ходит два раза: из Подколодновки в 6:50, из Галиевки в 14:00.
Автомобилисты могут воспользоваться объездным путем по автодороге областного значения Журавка — хутор Лукьянчиков, что увеличит путь на 52 км.
Наплавной мост сокращает путь автомобилистов в направлении Богучар — Петропавловка и жителей сел Журавка и Подколодновка с райцентром. Мост разводится ежегодно на время половодья. В селе Журавка проживает 547 человек, в селе Подколодновка — 1501.
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