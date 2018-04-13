В Богучарском районе из-за разлива реки Дон развели наплавной мост

Источник: РИА "Воронеж"

В Богучарском районе из-за разлива реки Дон убрали наплавной мост, соединяющий дорогу Богучар — Петропавловка, сообщил корреспонденту РИА «Воронеж» мастер наплавного моста Вячеслав Кравцов. Уровень реки на территории района поднялся на 3,95 м по данным на пятницу, 13 апреля.

Для жителей села Подколодновка организована переправа на пароме. По будням паром отправляется в 6:50, 7:20, 16:20, 17:20, в обратном направлении — из хутора Галиевка — в 7:10, 7:35, 16:35, 18:00. В субботу переправа не работает. В воскресенье паром ходит два раза: из Подколодновки в 6:50, из Галиевки в 14:00.

Автомобилисты могут воспользоваться объездным путем по автодороге областного значения Журавка — хутор Лукьянчиков, что увеличит путь на 52 км.