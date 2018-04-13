Сызрань объявлена историческим поселением

Для справки. Сызрань был основан на правом берегу Волги как военная крепость в 1683 году по указу царевичей Петра и Иоанна. Строительством руководил воевода Григорий Козловский. Название крепость получила по названию реки, на берегу которой была основана. В переводе с тюркского «Сыза» — овраг, балка, «ран» — предлог «из».