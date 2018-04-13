На ул. Челнокова появятся новые дорожные знаки
На ул. Челнокова в Калининграде установят новые дорожные знаки. Об этом сообщает
На ул. Челнокова в Калининграде установят новые дорожные знаки. Об этом сообщает
С 16 апреля возле дома № 37−39 появятся дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор».
Это будет сделано для безопасности дорожного движения.
Автомобилистов просят быть внимательнее.
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