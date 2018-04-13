В Екатеринбургском зоопарке показали детёныша трубкозуба
Очередное пополнение в Екатеринбургском зоопарке. На свет появился детеныш трубкозуба.
Очередное пополнение в Екатеринбургском зоопарке. На свет появился детеныш трубкозуба.
Произошло это ещё 27 января, и все это время малыш находился с матерью на плановом карантине.
«Он родился с весом 1770 грамм и в месяц весил 8,5 кг. То есть это совершенно нормальный вес. Период кормления продолжается как минимум полгода. В течение этого времени, естественно, детеныш остается в нашем зоопарке со своей матерью», — рассказала заведующая отделом орнитофауны Екатеринбургского зоопарка Людмила Пьянкова.
У малыша пока еще нет имени. Сотрудники зоопарка придумают его после того, как удастся определить пол детёныша.
Новорожденный является уже пятым ребенком у пары трубкозубов Банту и Баги, которые прибыли на Урал в 2012 году. Эти животные считаются редкими и в неволе размножаются не так уж и часто. Внешне они похожи одновременно на муравьеда, поросёнка и при этом с ушами как у зайца и хвостом как у кенгуру. Как и все его братья и сестры, появившиеся на свет ранее, малыш пополнит коллекцию одного из российских зоопарков.
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