В Екатеринбургском зоопарке показали детёныша трубкозуба

«Он родился с весом 1770 грамм и в месяц весил 8,5 кг. То есть это совершенно нормальный вес. Период кормления продолжается как минимум полгода. В течение этого времени, естественно, детеныш остается в нашем зоопарке со своей матерью», — рассказала заведующая отделом орнитофауны Екатеринбургского зоопарка Людмила Пьянкова.

Новорожденный является уже пятым ребенком у пары трубкозубов Банту и Баги, которые прибыли на Урал в 2012 году. Эти животные считаются редкими и в неволе размножаются не так уж и часто. Внешне они похожи одновременно на муравьеда, поросёнка и при этом с ушами как у зайца и хвостом как у кенгуру. Как и все его братья и сестры, появившиеся на свет ранее, малыш пополнит коллекцию одного из российских зоопарков.