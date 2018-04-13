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13:31 (мск), источник: ЕАН

Белые пластиковые рамы в Екатеринбурге могут объявить вне закона

Инициированный и приостановленный в прошлом году в Екатеринбурге процесс так называемого принудительного расстекления балконов вскоре вновь будет возобновлен.

Источник: РИА "Новости"

По данным администрации, примерно 400 объектов к настоящему моменту уже обзавелись паспортами фасадов, и в ближайшей перспективе предстоит, в частности, расчистить эти строения от самовольно развешенных кондиционеров и вывесок, привести к единообразию балконы.

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«В конечном итоге мы сумеем сформировать совершенно новый архитектурно-градостроительный облик нашего города, — поясняет главный художник администрации города Дмитрий Фогель, неверно сводить начавшуюся работу лишь к решению таких частных вопросов, как убирать висящие вразнобой коробки кондиционеров на конкретном здании или нет и надо ли расстеклять у этого дома все балконы. Все это, безусловно, предполагается, но задачи ставятся куда более глобальные».

В долгосрочной перспективе паспортами фасадов должны обзавестись все объекты капитального строительства, как жилые, так и нежилые, всего — около 15 тыс. «Мы видим, что, например, некоторые собственники вставляют пластиковые окна с белыми рамами, а не красно-коричневыми, как было исторически, — добавил Фогель. — Да еще и в каждой из квартир у окон получается разная разлиновка переплетов. Вдобавок жильцы зачастую не только устанавливают на фасадах блоки кондиционеров, но и также протягивают к ним двух-, четырехметровые трубы. Согласитесь, это нарушает архитектурный ансамбль здания и абсолютно не украшает наш город».

На следующем этапе паспортизации планируется вовлечь еще 1,91 тыс. объектов, список уже сформирован. Известно, что в перечень попали дома и здания, которые находятся рядом со знаковыми общественными пространствами, например, парковыми зонами и скверами.

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