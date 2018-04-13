Белые пластиковые рамы в Екатеринбурге могут объявить вне закона
Инициированный и приостановленный в прошлом году в Екатеринбурге процесс так называемого принудительного расстекления балконов вскоре вновь будет возобновлен.
Инициированный и приостановленный в прошлом году в Екатеринбурге процесс так называемого принудительного расстекления балконов вскоре вновь будет возобновлен.
По данным администрации, примерно 400 объектов к настоящему моменту уже обзавелись паспортами фасадов, и в ближайшей перспективе предстоит, в частности, расчистить эти строения от самовольно развешенных кондиционеров и вывесок, привести к единообразию балконы.
«В конечном итоге мы сумеем сформировать совершенно новый
В долгосрочной перспективе паспортами фасадов должны обзавестись все объекты капитального строительства, как жилые, так и нежилые, всего — около 15 тыс. «Мы видим, что, например, некоторые собственники вставляют пластиковые окна с белыми рамами, а не
На следующем этапе паспортизации планируется вовлечь еще 1,91 тыс. объектов, список уже сформирован. Известно, что в перечень попали дома и здания, которые находятся рядом со знаковыми общественными пространствами, например, парковыми зонами и скверами.
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