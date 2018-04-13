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13:55 (мск), источник: ИА Башинформ

Вблизи поселка Зубово под Уфой на подтопленной территории обустроили канал для отвода талых вод

УФА, 13 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. Пожарно-спасательные подразделения провели работы по обустройству канала для отвода талых вод с подтопленных территорий в р. Берсувань.

Подъем уровня воды в реке с 11 на 12 апреля привел к подтоплению придомовых участков и жилых домов в поселке Зубово Уфимского района.

В данный момент проводятся работы по углублению и расширению канала с помощью тракторного оборудования, сообщили в ГУ МЧС по РБ.

Сегодня уровень воды в Берсувани снизился и составил 15 см. В зоне подтопления находятся 59 придомовых территорий, в том числе 22 жилых дома, из них в двух жилых домах вода выше уровня пола.

На месте происшествия работают специалисты. Ситуация находится под контролем, ведется мониторинг паводковой обстановки.

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