Вблизи поселка Зубово под Уфой на подтопленной территории обустроили канал для отвода талых вод
УФА, 13 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
УФА, 13 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
Подъем уровня воды в реке с 11 на 12 апреля привел к подтоплению придомовых участков и жилых домов в поселке Зубово Уфимского района.
В данный момент проводятся работы по углублению и расширению канала с помощью тракторного оборудования, сообщили в ГУ МЧС по РБ.
Сегодня уровень воды в Берсувани снизился и составил 15 см. В зоне подтопления находятся 59 придомовых территорий, в том числе 22 жилых дома, из них в двух жилых домах вода выше уровня пола.
На месте происшествия работают специалисты. Ситуация находится под контролем, ведется мониторинг паводковой обстановки.
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