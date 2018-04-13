158 камер комплекса «Безопасный город» установили в Ростове-на-Дону
158 камер видеонаблюдения системы «Безопасный город» установлено на данный момент в
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158 камер видеонаблюдения системы «Безопасный город» установлено на данный момент в
Согласно информации из официальных источников, камеры установлены в основных местах проведения чемпионата мира по футболу, в том числе в
Напомним, всего в донской столице планируется установить 198 камер АПК «Безопасный город».
Создание системы видеонаблюдения в городе должны завершить до 20 апреля.
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