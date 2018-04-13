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13:49 (мск), источник: Коммерсантъ

На новые велосипедные дорожки в Ростове выделят 165 млн рублей

В Ростове планируют создать новые велосипедные дорожки протяженностью более 25 км. На них из бюджета города и частных партнеров планируют выделить более 165 млн рублей, об этом сообщают в пресс-службе городской Думы.

Как рассказал «Ъ-Юг» официальный представитель ведомства, на реализацию проекта уйдет несколько лет. Сейчас разработаны только схемы движения, есть проектная документация. До начала строительства нужно продумать: где расширить полосу движения для новой дорожки, где огородить или выделить.

«Будет разработана схема поэтапной реализации проекта, только затем ее предложат в городскую Думу Ростова-на-Дону», — уточнили «Ъ-Юг» в ведомстве. По словам начальника отдела организации дорожного движения Департамента автодорог Нарека Тамразяна, которые приводятся в тексте, общая протяженность велосипедных дорожек в городе — 12,7 км. Сейчас велодорожки планируют проложить на пр. Коммунистическом, пр. Стачки, ул. Зорге, бульвару Комарова, пр. Космонавтов, ул. Волкова, пр. Шолохова, пр. Сельмаш, пр. 40-летия Победы, ул. Пушкинская, пер. Доломановскому и Братскому.

Ранее «Ъ-Юг» писал, департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения Ростова-на-Дону ищет подрядчика для разработки схемы организации велосипедных маршрутов в городе. Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок. На реализацию проекта из областного и городского бюджетов выделят 2,2 млн руб.

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