На новые велосипедные дорожки в Ростове выделят 165 млн рублей

Как рассказал «Ъ-Юг» официальный представитель ведомства, на реализацию проекта уйдет несколько лет. Сейчас разработаны только схемы движения, есть проектная документация. До начала строительства нужно продумать: где расширить полосу движения для новой дорожки, где огородить или выделить.

«Будет разработана схема поэтапной реализации проекта, только затем ее предложат в городскую Думу Ростова-на-Дону», — уточнили «Ъ-Юг» в ведомстве. По словам начальника отдела организации дорожного движения Департамента автодорог Нарека Тамразяна, которые приводятся в тексте, общая протяженность велосипедных дорожек в городе — 12,7 км. Сейчас велодорожки планируют проложить на пр. Коммунистическом, пр. Стачки, ул. Зорге, бульвару Комарова, пр. Космонавтов, ул. Волкова, пр. Шолохова, пр. Сельмаш, пр. 40-летия Победы, ул. Пушкинская, пер. Доломановскому и Братскому.