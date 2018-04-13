Восемь петербургских отелей попали в «черный список».
Среди них — отель «Соната на Загородном», «Э. Р. А. на Цимбалина», «Mia» на Воронежской улице, «Соната на Маяковского» и «Соната на Фонтанке», «Атмосфера на Большом 32», «Атмосфера на Большом 25» и «Атмосфера «Централ-Инн» на улице Якубовича.
Список опубликовало федеральное агентство по туризму. Перечисленные отели повысили предельно допустимые цены во время проведения Чемпионата мира по футболу-2018. По состоянию на 10 апреля такие факты выявлены в восьми регионах страны.
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