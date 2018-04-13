Восемь петербургских отелей попали в «черный список».

Среди них — отель «Соната на Загородном», «Э. Р. А. на Цимбалина», «Mia» на Воронежской улице, «Соната на Маяковского» и «Соната на Фонтанке», «Атмосфера на Большом 32», «Атмосфера на Большом 25» и «Атмосфера «Централ-Инн» на улице Якубовича.