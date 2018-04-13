Представитель Минздрава: масштабы забастовки воронежских фельдшеров преувеличены

Напомним, что что в конце марта 350 фельдшеров объявили массовый протест против невыполнения «майских» указов президента 2012 года. Согласно документу, к 2018 году зарплата фельдшеров и медсестер должна была вырасти до 27 тысяч. Однако, по словам медиков, это достигалось за счет «повышенной нагрузки на персонал», а зарплата тех, кто работал на одну ставку, так и осталась низкой. Кроме того, фельдшеры жаловались на недоукомплектованные бригады, когда им приходилось по одному выезжать на вызовы, что фактически является нарушением.

В начале апреля с представителями бастующих встретился глава региона Александр Гусев, который поддержал фельдшеров и дал поручения по решению вопроса «подготовки и обеспечения кадрами службы скорой медицинской помощи, а также по достижению показателей по заработной плате сотрудников». 11 апреля департамент здравоохранения подписал приказ об осуществлении стимулирующих выплат врачам, медсестрам и фельдшерам. Однако телеграм-канал «Бюджетные деньги / Воронеж» опроверг факт, что повышение зарплат произошло после «итальянской забастовки». По мнению анонимных экспертов, эти надбавки вводятся ежегодно и никакого отношения к протестам не имеют.

Наконец, как сообщила пресс-служба облздрава сегодня, 13 апреля, Воронеж с рабочим визитом посетил представитель Минздрава, который проверил сообщения об «итальянской забастовке» воронежских медиков. По словам гостя, масштабы недовольства сотрудников скорой преувеличены в СМИ и лишь некоторые специалисты отказывались выезжать в составе недоукомплектованных бригад:

Формально они правы, однако некоторые вызовы вполне могут обслуживаться одним фельдшером. Выход из этой ситуации — оформление для БУЗ ВО «ВССМП» дополнительной лицензии на неотложную помощь. Это позволит дифференцировать вызовы на экстренные и неотложные. Тогда на срочные скоропомощные вызовы будет выезжать полностью укомплектованная бригада, а на неотложные — бригада в составе одного специалиста. Сергей Багненко, главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава России