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13:44 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Директор воронежского музея имени Крамского покинул пост

Владимир Добромиров ушел в отставку по состоянию здоровья.

Директор Воронежского музея имени Владимир Добромиров ушел в отставку. Как рассказал Владимир Добромиров корреспонденту РИА «Воронеж» в пятницу, 13 апреля, «я ушел с должности исключительно по состоянию здоровья». Кто возглавит музей, пока неизвестно. Исполнять обязанности директора стала Марина Чернова, которая ранее работала заместителем руководителя.

Владимир Добромиров — искусствовед, заслуженный деятель искусств Воронежской области. Работал в музее имени Крамского с 1978 года, пост директора занимал с 2007 года. В октябре 2015 года Владимир Добромиров был награжден медалью Российской академии художеств «Шувалов» за вклад в отечественную культуру и искусство. Владимир Добромиров стал почетным академиком Российской академии художеств в 2015 году.

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