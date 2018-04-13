Директор воронежского музея имени Крамского покинул пост

Директор Воронежского музея имени Владимир Добромиров ушел в отставку. Как рассказал Владимир Добромиров корреспонденту РИА «Воронеж» в пятницу, 13 апреля, «я ушел с должности исключительно по состоянию здоровья». Кто возглавит музей, пока неизвестно. Исполнять обязанности директора стала Марина Чернова, которая ранее работала заместителем руководителя.

Владимир Добромиров — искусствовед, заслуженный деятель искусств Воронежской области. Работал в музее имени Крамского с 1978 года, пост директора занимал с 2007 года. В октябре 2015 года Владимир Добромиров был награжден медалью Российской академии художеств «Шувалов» за вклад в отечественную культуру и искусство. Владимир Добромиров стал почетным академиком Российской академии художеств в 2015 году.