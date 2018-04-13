Синоптики рассказали, когда в Омской области наконец потеплеет

В Обь-Иртышском гидрометеоцентре дали консультацию о погодных условиях в Омской области на период с 14 по 20 апреля 2018 года. Согласно прогнозу, в выходные регион окажется в тылу циклона, который обрушился на область в пятницу, 13 апреля.