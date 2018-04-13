Синоптики рассказали, когда в Омской области наконец потеплеет

Осадки в выходные дни сохранятся, а температура воздуха ночью понизится.
С понедельника, 16 апреля, падение атмосферного давления будет сопровождаться облачной погодой с осадками в виде дождя и снега.
Небольшого потепления синоптики ждут только к концу следующей недели.
«В последующие дни из-за постепенного роста атмосферного давления и близости атмосферных фронтов, в отдельных районах могут наблюдаться небольшие осадки. Преобладающая температура воздуха ночью −5…−10°, при прояснении ниже, днем 0…+5°. И только к концу периода произойдет перестройка воздушных потоков на юго-западные, что обеспечит поступление теплого и сухого воздуха», — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Елена Адаренко.
По данным открытых интернет-источников, воздух в Омской области к следующим выходным прогреется до +11…+13.
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