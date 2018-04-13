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15:04 (мск), источник: СуперОмск

Синоптики рассказали, когда в Омской области наконец потеплеет

В Обь-Иртышском гидрометеоцентре дали консультацию о погодных условиях в Омской области на период с 14 по 20 апреля 2018 года. Согласно прогнозу, в выходные регион окажется в тылу циклона, который обрушился на область в пятницу, 13 апреля.

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Источник: AP 2018

Осадки в выходные дни сохранятся, а температура воздуха ночью понизится.

С понедельника, 16 апреля, падение атмосферного давления будет сопровождаться облачной погодой с осадками в виде дождя и снега.

Небольшого потепления синоптики ждут только к концу следующей недели.

«В последующие дни из-за постепенного роста атмосферного давления и близости атмосферных фронтов, в отдельных районах могут наблюдаться небольшие осадки. Преобладающая температура воздуха ночью −5…−10°, при прояснении ниже, днем 0…+5°. И только к концу периода произойдет перестройка воздушных потоков на юго-западные, что обеспечит поступление теплого и сухого воздуха», — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Елена Адаренко.

По данным открытых интернет-источников, воздух в Омской области к следующим выходным прогреется до +11…+13.

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