В Казани начали принимать заявления на регистрацию брака в «Чаше»
На время проведения Чемпионата мир по футболу в казанской «Чаше» перестали проводить свадьбы. Вместо этого браки предлагают регистрировать в «Казанской ярмарке».
На время проведения Чемпионата мир по футболу в казанской «Чаше» перестали проводить свадьбы. Вместо этого браки предлагают регистрировать в «Казанской ярмарке».
Однако, молодоженам, желающим стать мужем и женой именно в «Центре семьи Казан» заявки можно подавать уже сейчас. На портале Госуслуг республики открылась запись на бронирования дат начиная с 8 августа.
Отметим, услуга по подаче заявления на регистрацию брака через госуслуги остается самой популярной электронной услугой органов ЗАГС в Татарстане. По итогам 1 квартала 2018 года 95% молодоженов подали заявление в ЗАГС именно так. Здесь можно заодно оплатить госпошлину, выбрать удобные дату и время и подъехать только на саму торжественную церемонию регистрации брака.
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