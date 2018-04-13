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13:40 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Петербуржцев просят оценить качество весенней уборки в городе

Все желающие могут позвонить на бесплатный номер горячей линии.

Источник: РИА "Новости"

Петербуржцев просят оценить качество весенней уборки в городе.

Жилищный комитет проводит опрос граждан. Все желающие могут позвонить на бесплатный номер горячей линии — 710−44−54. Жителям предлагают пожаловаться на некачественную уборку или же её отсутствие, указав конкретные данные.

В рамках месячника безопасности в городе должны промыть фасады, обстукать и законсервировать штукатурку, произвести покраску стен, отремонтировать водостоки, а также убрать песок во дворах с дорог.

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