Петербуржцев просят оценить качество весенней уборки в городе
Все желающие могут позвонить на бесплатный номер горячей линии.
Все желающие могут позвонить на бесплатный номер горячей линии.
Петербуржцев просят оценить качество весенней уборки в городе.
Жилищный комитет проводит опрос граждан. Все желающие могут позвонить на бесплатный номер горячей линии — 710−44−54. Жителям предлагают пожаловаться на некачественную уборку или же её отсутствие, указав конкретные данные.
В рамках месячника безопасности в городе должны промыть фасады, обстукать и законсервировать штукатурку, произвести покраску стен, отремонтировать водостоки, а также убрать песок во дворах с дорог.
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