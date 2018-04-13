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13:39 (мск), источник: Фонтанка

В поезде «Лев Толстой» задержан опасный человек. Пассажиров пересадили на «Аллегро»

На финском пограничном пункте Вайниккала 13 апреля задержан пассажир поезда «Лев Толстой» отправлением Москва — Хельсинки. Он подозревается в угрозе общественному порядку и безопасности, сообщили в Пограничной охране Финляндии.

Источник: Reuters

Подозрительного человека сняли с поезда на основании заранее полученной информации для проведения следственных мероприятий. Пассажиров поезда вывели на станцию, состав проверили пограничники с собаками.

«Угрозы для пассажиров в связи с возникшей ситуацией не было», — заверили в ведомстве.

В пресс-службе Погранохраны комментарий «Фонтанке» оперативно предоставить не смогли, пообещав дать подробную информацию позже.

В железнодорожной компании VR заявили, что поезд Москва — Хельсинки отменён. Пассажиров пересаживают на «Аллегро», который должен был отправиться от станции «Вайниккала» в Хельсинки в 13:04.

В пресс-службе ПУ ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» заявили, что информации от финских коллег об инциденте им не поступало.

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