В поезде «Лев Толстой» задержан опасный человек. Пассажиров пересадили на «Аллегро»

Источник: Reuters

Подозрительного человека сняли с поезда на основании заранее полученной информации для проведения следственных мероприятий. Пассажиров поезда вывели на станцию, состав проверили пограничники с собаками.

«Угрозы для пассажиров в связи с возникшей ситуацией не было», — заверили в ведомстве.

В пресс-службе Погранохраны комментарий «Фонтанке» оперативно предоставить не смогли, пообещав дать подробную информацию позже.

В железнодорожной компании VR заявили, что поезд Москва — Хельсинки отменён. Пассажиров пересаживают на «Аллегро», который должен был отправиться от станции «Вайниккала» в Хельсинки в 13:04.