В поезде «Лев Толстой» задержан опасный человек. Пассажиров пересадили на «Аллегро»

Подозрительного человека сняли с поезда на основании заранее полученной информации для проведения следственных мероприятий. Пассажиров поезда вывели на станцию, состав проверили пограничники с собаками.
«Угрозы для пассажиров в связи с возникшей ситуацией не было», — заверили в ведомстве.
В пресс-службе Погранохраны комментарий «Фонтанке» оперативно предоставить не смогли, пообещав дать подробную информацию позже.
В железнодорожной компании VR заявили, что поезд Москва — Хельсинки отменён. Пассажиров пересаживают на «Аллегро», который должен был отправиться от станции «Вайниккала» в Хельсинки в 13:04.
В пресс-службе ПУ ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» заявили, что информации от финских коллег об инциденте им не поступало.
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