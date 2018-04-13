Эрмитаж усилит сотрудничество с музеями Севастополя

Я приехал в Севастополь для того, чтобы еще лучше ознакомиться с севастопольскими музеями. Соглашений прямых у нас сейчас нет, но сегодня Союз музеев активно во всем участвует, а какие будут дальнейшие проекты и планы — сегодня будем говорить (во время президиума союза музеев России).