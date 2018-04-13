В Воронежской области нашли двух пропавших детей

Найдены живыми и здоровыми двое подростков, об исчезновении которых ранее рассказывала «Комсомолка».

16-летний парень из Поворино пропал 9 апреля. Вчера, 12 апреля, его нашли. Эту информацию «Комсомолке» подтвердили в районной дежурной части. Выяснилось, что парень сам ушел из дома. Пока его искали в Поворино, он находился в расположенном неподалеку селе.