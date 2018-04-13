В Воронежской области нашли двух пропавших детей
Обнаружили подростков из Поворино и Новой Усмани.
Обнаружили подростков из Поворино и Новой Усмани.
Найдены живыми и здоровыми двое подростков, об исчезновении которых ранее рассказывала «Комсомолка».
16-летний парень из Поворино пропал 9 апреля. Вчера, 12 апреля, его нашли. Эту информацию «Комсомолке» подтвердили в районной дежурной части. Выяснилось, что парень сам ушел из дома. Пока его искали в Поворино, он находился в расположенном неподалеку селе.
Другую хорошую новость сообщили в поисковом отряде «Воронежец». 17-летняя девушка, таинственным образом пропавшая в Новой Усмани 7 апреля, тоже найдена. Где она находилась все это время, поисковики не раскрывают.
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