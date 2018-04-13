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13:56 (мск), источник: АиФ Челябинск

Союз журналистов Челябинской области избрал временного председателя

Изменения пришлось внести из-за скоропостижной смерти Ольги Давиденко.

Исполняющей обязанности председателя Союза журналистов Челябинской области назначена Татьяна Строганова, сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе организации.

В пятницу, 13 апреля, члены правления регионального Союза журналистов собрались на внеочередное заседание в связи с безвременной кончиной председателя организации Ольги Давиденко.

«Члены правления почтили память Ольги Давиденко минутой молчания и выразили глубокое соболезнование родным и близким покойной, — отметили журналисты. — Обсуждался вопрос организации похорон, а также организационные вопросы, которые необходимо решить в сложившейся ситуации».

Напомним, Ольги Давиденко не стало накануне. Она скоропостижно скончалась в иностранной клинике из-за тяжёлого заболевания. Сообщение об этом стало шоком для жителей Челябинской области.

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