Союз журналистов Челябинской области избрал временного председателя
Изменения пришлось внести
Изменения пришлось внести
Исполняющей обязанности председателя Союза журналистов Челябинской области назначена Татьяна Строганова, сообщили «АиФ-Челябинск» в
В пятницу, 13 апреля, члены правления регионального Союза журналистов собрались на внеочередное заседание в связи с безвременной кончиной председателя организации Ольги Давиденко.
«Члены правления почтили память Ольги Давиденко минутой молчания и выразили глубокое соболезнование родным и близким покойной, — отметили журналисты. — Обсуждался вопрос организации похорон, а также организационные вопросы, которые необходимо решить в сложившейся ситуации».
Напомним, Ольги Давиденко не стало накануне. Она скоропостижно скончалась в иностранной клинике
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.