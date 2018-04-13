Союз журналистов Челябинской области избрал временного председателя

Исполняющей обязанности председателя Союза журналистов Челябинской области назначена Татьяна Строганова, сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе организации.

В пятницу, 13 апреля, члены правления регионального Союза журналистов собрались на внеочередное заседание в связи с безвременной кончиной председателя организации Ольги Давиденко.

«Члены правления почтили память Ольги Давиденко минутой молчания и выразили глубокое соболезнование родным и близким покойной, — отметили журналисты. — Обсуждался вопрос организации похорон, а также организационные вопросы, которые необходимо решить в сложившейся ситуации».