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15:26 (мск), источник: Интерфакс

Эксперт предупредил об опасности бесплатных VPN для обхода блокировок

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU — Бесплатные VPN, которые могут быть использованы для обхода блокировки Telegram в России, не защищены от киберпреступников, они могут быть использованы для сбора данных о пользователях, считает заместитель лаборатории компьютерной криминалистики компании Group-IB Сергей Никитин.

«Когда мы прописываем VPN в свойствах всего смартфона, надо понимать, что весь твой трафик перенаправляется через этот сервер — почта, браузер. Если этот сервер плохой, мошеннический, и его контролируют киберпреступники, а такие точно появятся из-за хайпа, то весь ваш трафик можно будет перехватывать, переправить на левый сайт, собирать незашифрованные данные», — приводятся слова Никитина в Telegram-канале компании.

По мнению эксперта, российские VPN не помогут с доступом, так как у них российский IP. «Хороший VPN — дорогой, платный, где-нибудь в Германии. Так что вывод: VPN, особенно бесплатные, опасны», — подчеркнул эксперт.

«Прокси прописываются только в свойствах самого Telegram, поэтому туда передается трафик самого Telegram, а он зашифрованный. Опасности в этом случае практически нет», — добавил Никитин.

В свою очередь в пресс-службе «Лаборатории Касперского» «Интерфаксу» рассказали, что в случае использования VPN лучше пользоваться продукцией проверенных производителей. «Виртуальные частные сети (VPN) тоже могут быть уязвимыми, поэтому лучше пользоваться решениями проверенных производителей. Более того, VPN может защитить интернет-соединение, но не защитит от скачивания вредоносного файла или фишингового сайта» — сообщили в пресс-службе.

В компании рассказали, что при пользовании такими сетями, необходимо все равно быть бдительным и ставить защитные решения на все устройства, в том числе мобильные устройства.

Таганский суд Москвы удовлетворил в пятницу иск Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру Telegram на территории России. «Решение подлежит немедленному исполнению», — сказал судья. Согласно решению суда, ограничение может быть снято в случае, если Telegram предоставит ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей.

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