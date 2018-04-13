Эксперт предупредил об опасности бесплатных VPN для обхода блокировок

«Когда мы прописываем VPN в свойствах всего смартфона, надо понимать, что весь твой трафик перенаправляется через этот сервер — почта, браузер. Если этот сервер плохой, мошеннический, и его контролируют киберпреступники, а такие точно появятся из-за хайпа, то весь ваш трафик можно будет перехватывать, переправить на левый сайт, собирать незашифрованные данные», — приводятся слова Никитина в Telegram-канале компании.

По мнению эксперта, российские VPN не помогут с доступом, так как у них российский IP. «Хороший VPN — дорогой, платный, где-нибудь в Германии. Так что вывод: VPN, особенно бесплатные, опасны», — подчеркнул эксперт.

«Прокси прописываются только в свойствах самого Telegram, поэтому туда передается трафик самого Telegram, а он зашифрованный. Опасности в этом случае практически нет», — добавил Никитин.

В свою очередь в пресс-службе «Лаборатории Касперского» «Интерфаксу» рассказали, что в случае использования VPN лучше пользоваться продукцией проверенных производителей. «Виртуальные частные сети (VPN) тоже могут быть уязвимыми, поэтому лучше пользоваться решениями проверенных производителей. Более того, VPN может защитить интернет-соединение, но не защитит от скачивания вредоносного файла или фишингового сайта» — сообщили в пресс-службе.

В компании рассказали, что при пользовании такими сетями, необходимо все равно быть бдительным и ставить защитные решения на все устройства, в том числе мобильные устройства.