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15:04 (мск), источник: Zakon.kz

В Алматы объявили штормовое предупреждение

Ожидается формирование паводков, склонового стока.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +17° 48% 760 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: Zakon.kz

16—17 апреля в Алматы ожидаются дожди, на отдельных реках ожидается формирование паводков, сообщает Zakon.kz.

Департамент по чрезвычайным ситуациям г. Алматы на основании штормового предупреждения филиала РГП «Казгидромет» предупреждает алматинцев о мерах предосторожности.

«В период 16—17 апреля в связи с прогнозом дождей, местами сильных, на отдельных реках г. Алматы ожидается формирование паводков, склонового стока», — сообщается в пресс-релизе.

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