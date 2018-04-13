В Алматы объявили штормовое предупреждение

1 6—17 апреля в Алматы ожидаются дожди, на отдельных реках ожидается формирование паводков, сообщает Zakon.kz.

Департамент по чрезвычайным ситуациям г. Алматы на основании штормового предупреждения филиала РГП «Казгидромет» предупреждает алматинцев о мерах предосторожности.