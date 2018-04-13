В Алматы объявили штормовое предупреждение
Ожидается формирование паводков, склонового стока.
Ожидается формирование паводков, склонового стока.
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Департамент по чрезвычайным ситуациям г. Алматы на основании штормового предупреждения филиала РГП «Казгидромет» предупреждает алматинцев о мерах предосторожности.
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