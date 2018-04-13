В Краснодаре покажут кино под открытым небом
В Краснодаре в середине мая возвращается «Кино нашего двора».
В Краснодаре в середине мая возвращается «Кино нашего двора».
— Что смотреть, как и раньше, выбирают сами зрители. На официальных страницах проекта в соцсетях будет проходить голосование, где краснодарцы отдают свои голоса отечественным кинолентам, — сообщили сайту kuban.kp.ru в управлении молодежи города. — За час до начала показа зрителей будут развлекать артисты внутригородских округов, а после концерта, когда солнце заходит за горизонт, включится проектор.
Предварительный список площадок уже известен. Показы пройдут в Вишняковском и Петровском скверах, на Платановом бульваре, в Городском саду, на Бульваре по улице Карякина, на улице 2-ая Целиноградская, 38/2, на спортивной площадке перед д/с «Солнечный круг» в поселке Белозерном, в Старокорсунском сквере и на многофункциональной спортивной площадке в хуторе Ленина.
— В этом году мы решили расширить географию. Как минимум
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