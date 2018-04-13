Поставщик сорвал сроки доставки нового томографа в БСМП Калининграда

— Аукцион выиграла компания «Электрон», наш отечественный производитель. Для прояснения ситуации мы выезжали на завод в Санкт-Петербург, и в настоящее время проводится претензионная работа. Томограф будет поставлен, просто в данном случае — со штрафными санкциями. Его итоговая стоимость составляет около 41,9 миллионов рублей, экономия по результатам торгов — более 10 миллионов, — рассказал Кравченко.