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17:00 (мск), источник: Комсомольская правда

Поставщик сорвал сроки доставки нового томографа в БСМП Калининграда

Сроки поставки нового компьютерного томографа для БСМП Калининграда сдвинулись, так как поставщик медоборудования не выполнил своих обязательств. Об этом на оперативном совещании в правительстве области сообщил министр здравоохранения Александр Кравченко.

Изначально, томограф должны были поставить в регионе 6 апреля.

— Аукцион выиграла компания «Электрон», наш отечественный производитель. Для прояснения ситуации мы выезжали на завод в Санкт-Петербург, и в настоящее время проводится претензионная работа. Томограф будет поставлен, просто в данном случае — со штрафными санкциями. Его итоговая стоимость составляет около 41,9 миллионов рублей, экономия по результатам торгов — более 10 миллионов, — рассказал Кравченко.

Напомним, суммарно из резервного фонда президента было выделено 147 млн рублей на шесть объектов здравоохранения на покупку оборудования.

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