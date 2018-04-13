Поставщик сорвал сроки доставки нового томографа в БСМП Калининграда
Сроки поставки нового компьютерного томографа для БСМП Калининграда сдвинулись, так как поставщик медоборудования не выполнил своих обязательств. Об этом на оперативном совещании в правительстве области сообщил министр здравоохранения Александр Кравченко.
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