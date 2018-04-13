Стала известна дата открытия воронежского колеса обозрения

Представители торгового центра «Арена» рассказали, что в день открытия на колесе обозрения бесплатно смогут покататься молодожены. Имеются ввиду не только те, кто заключил брак 5 мая, но и люди, сыгравшие свадьбу за какое-то время до этого дня. Более подробных данных по поводу акции пока нет.