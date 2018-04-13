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15:02 (мск), источник: Комсомольская правда

Стала известна дата открытия воронежского колеса обозрения

Уже прошел тестовый пуск аттракциона.

Источник: Комсомольская правда

5 мая в сквере десантников состоится торжественное открытие первого за долгие годы воронежского колеса обозрения. Уже состоялся его пробный пуск — инженеры проверили исправность всех механизмов.

Представители торгового центра «Арена» рассказали, что в день открытия на колесе обозрения бесплатно смогут покататься молодожены. Имеются ввиду не только те, кто заключил брак 5 мая, но и люди, сыгравшие свадьбу за какое-то время до этого дня. Более подробных данных по поводу акции пока нет.

Пока аттракцион не работает, предлагаем посмотреть на него с необычного ракурса — с высоты птичьего полета.

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