Стала известна дата открытия воронежского колеса обозрения
Уже прошел тестовый пуск аттракциона.
Уже прошел тестовый пуск аттракциона.
5 мая в сквере десантников состоится торжественное открытие первого за долгие годы воронежского колеса обозрения. Уже состоялся его пробный пуск — инженеры проверили исправность всех механизмов.
Представители торгового центра «Арена» рассказали, что в день открытия на колесе обозрения бесплатно смогут покататься молодожены. Имеются ввиду не только те, кто заключил брак 5 мая, но и люди, сыгравшие свадьбу за
Пока аттракцион не работает, предлагаем посмотреть на него с необычного ракурса — с высоты птичьего полета.
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