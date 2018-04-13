Филипп Киркоров поедет на «Евровидение-2018» болеть за Молдову

Филипп Киркоров поедет на «Евровидение-18», чтобы болеть за участников, которые представляют Молдову. Филипп Бедросович является автором песни, которую исполнит группа DoReDos на песенном конкурсе, а также является их «опекуном». Народный артист России считает, что его воспитанники являются одними из главных претендентов на победу.