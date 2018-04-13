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15:08 (мск), источник: Actualitati.md

Филипп Киркоров поедет на «Евровидение-2018» болеть за Молдову

Филипп Киркоров поедет на «Евровидение-18», чтобы болеть за участников, которые представляют Молдову. Филипп Бедросович является автором песни, которую исполнит группа DoReDos на песенном конкурсе, а также является их «опекуном». Народный артист России считает, что его воспитанники являются одними из главных претендентов на победу.

Источник: Actualitati.md

«Я сегодня волнуюсь еще и как автор песни. Это исторический момент — русский артист написал композицию для Молдовы! Кстати, DoReDos уже стали победителями конкурса “Новая волна”, так что первая ступень к большой победе уже пройдена», — подчеркнул Киркоров.

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