Минстрой нашел способ значительно сэкономить на плате за отополение

Если в доме установлены индивидуальные приборы учета или как минимум в 50% квартир имеются специальные распределители, дом сможет перейти на комбинированную оплату тепла. Собственники будут платить или с учетом личного потребления, или по специальной формуле.

«По опыту, при установке общедомового погодного регулирования или индивидуального теплового пункта экономия всего дома на плате за тепло составляет порядка 40%, — рассказал заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Андрей Чибис. — Но каждый из нас привык к своему температурному режиму. Кто-то готов платить больше, чтобы в квартире было 30 °C, а кому-то достаточно 18−20°С».

Он рассказал, что полностью перейти на индивидуальный учет не планируется. Так как если полностью перекрыть отопление в отдельной квартире, ее будут обогревать соседние, что замминистра посчитал несправедливым.