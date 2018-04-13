Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин сделал важное заявление после угроз Трампа - СМИ
В России построили тягач «Вощина-1»
Хлои Кардашян впервые стала мамой
Разбился Ил-76: погибло около 200 человек
Вера Брежнева запуталась в юбке и упала во время выступления
Запад забил автогол. Россияне откажутся от импортных товаров Укрепление курсов валют может изменить предпочтения российских потребителей
Захарова прокомментировала исключение России из Совбеза ООН
Суд изменил приговор Улюкаеву
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
Фанаты Волочковой высмеяли ее фотографию в купальнике
На Западе заявили: Путин серьёзно ошибается - СМИ
Бритни Спирс и Холли Берри на премии в Лос-Анджелесе
Данила Козловский вышел в свет со своей девушкой
Рогозин объяснил Трампу, кому тот бросает вызов
СМИ: РФ может нанести ответный удар по базам США
Что станет с ипотекой после введения санкций
Квартира с готовым ремонтом: 5 аргументов «за»
Фоторепортажи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
8Танцы для Ким Чен Ира
15:29 (мск), источник: Российская газета

Минстрой нашел способ значительно сэкономить на плате за отополение

Минстрой разработал проект постановления правительства, которое позволит потребителям оплачивать теплоснабжение собственной квартиры по показателям индивидуальных приборов учета, сообщила пресс-служба ведомства.

Если в доме установлены индивидуальные приборы учета или как минимум в 50% квартир имеются специальные распределители, дом сможет перейти на комбинированную оплату тепла. Собственники будут платить или с учетом личного потребления, или по специальной формуле.

«По опыту, при установке общедомового погодного регулирования или индивидуального теплового пункта экономия всего дома на плате за тепло составляет порядка 40%, — рассказал заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Андрей Чибис. — Но каждый из нас привык к своему температурному режиму. Кто-то готов платить больше, чтобы в квартире было 30 °C, а кому-то достаточно 18−20°С».

Он рассказал, что полностью перейти на индивидуальный учет не планируется. Так как если полностью перекрыть отопление в отдельной квартире, ее будут обогревать соседние, что замминистра посчитал несправедливым.

«Мы предложили компромиссный алгоритм расчета, который, с одной стороны, учитывает общее потребление дома, а, с другой, позволяет конкретному потребителю экономить», — пояснил он. Проект документа проходит процедуру согласования и в ближайшее время будет внесен в Правительство РФ, сообщили в Минстрое.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Путин поручил помочь пострадавшим от паводка
МИД РФ раскроет интересные подробности из доклада ОЗХО по "делу Скрипаля"
Какой ответ «иностранным государствам» приготовила Госдума
«Жизнь проходит мимо»: почему россияне бегут из соцсетей
В Японии живет самый фотогеничный кот в мире (фото)
Назван российский город с самыми быстрорастущими зарплатами
Лавров: У России есть доказательства постановки химатаки в Сирии
Лайфхак: как варить яйца, чтобы они не трескались
Особая колония. Где и сколько будет сидеть Улюкаев?
Спорт
75 минут адреналина: ЦСКА, это было круто! Армейцы дали бой «Арсеналу», вели 2:0, но отыграть разницу в три мяча все же не сумели
Авто
Автомобиль закопали на 50 лет (его выиграли в лотерею) Таким образом в мексиканском городе Охинага поступили с автомобилем, который выиграл в лотерею один из жителей
Hi-Tech
Эксперт предупредил об опасности бесплатных VPN для обхода блокировок Бесплатные VPN, которые могут быть использованы для обхода блокировки Telegram в России, могут быть опасны.
Кино
Барановская, Ходченкова, Киркоров на премьере фильма Козловского Звезды российского шоу-бизнеса стали первыми зрителями спортивной драмы «Тренер» Данилы Козловского
Недвижимость
Работники ЖКХ случайно сожгли чужую квартиру
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций
Не от мира сего: 7 зданий, похожих на космические корабли
Леди
7 пар обуви, которые нужно купить прямо сейчас Весенне-летние обувные тренды в этом году поражают разнообразием
Дети
Екатерина Стриженова впервые стала бабушкой Старшая дочь известной телеведущей родила сына.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь