МЧС предупреждает о высоком риске обрушений зданий в Татарстане

По данным «Антистихии», в 2017 году (не считая декабря) в России обрушились 58 зданий, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Основные причины обрушений — некачественное строительство, ошибки в проекте, «снеговые нагрузки на крыши, ветхость зданий, ремонтные работы и демонтаж, физическая усталость конструкций», говорится в сообщении.

По словам директора учебно-методического центра «Российский союз спасателей» Владимира Федоровича, для ветхих зданий могут быть опасны и подтопления: «Была довольно снежная зима и холодная весна. Нижние слои грунта промерзшие, и снег, который сейчас тает, не всасывается в грунт, соответственно, вода просто течет поверху, подтапливая фундаменты зданий». При этом господин Федорович считает, что обрушений может и не быть, так как «Антистихия» делает предупреждения, а не вероятные прогнозы.