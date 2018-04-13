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17:20 (мск), источник: Коммерсантъ

МЧС предупреждает о высоком риске обрушений зданий в Татарстане

Центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС России (центр «Антистихия») предупреждает о высоком риске «обрушений элементов конструкций зданий и сооружений» в этом году в 14 регионах страны, в том числе в Татарстане, сообщает РИА «Недвижимость» со ссылкой на документ центра.

По данным «Антистихии», в 2017 году (не считая декабря) в России обрушились 58 зданий, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Основные причины обрушений — некачественное строительство, ошибки в проекте, «снеговые нагрузки на крыши, ветхость зданий, ремонтные работы и демонтаж, физическая усталость конструкций», говорится в сообщении.

По словам директора учебно-методического центра «Российский союз спасателей» Владимира Федоровича, для ветхих зданий могут быть опасны и подтопления: «Была довольно снежная зима и холодная весна. Нижние слои грунта промерзшие, и снег, который сейчас тает, не всасывается в грунт, соответственно, вода просто течет поверху, подтапливая фундаменты зданий». При этом господин Федорович считает, что обрушений может и не быть, так как «Антистихия» делает предупреждения, а не вероятные прогнозы.

Напомним, в марте в Казани обрушилась часть здания заводоуправления на территории Казанского авиационного завода и здание котельной в Вахитовском районе.

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