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14:55 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Сумму ущерба от паводка в Калаче Воронежской области подсчитают к 23 апреля

Последствия ЧС в районе практически ликвидировали.

Источник: РИА "Воронеж"

В течение 10 дней, к 23 апреля, в Калачеевском районе Воронежской области полностью ликвидируют последствия паводка. К этому времени будет определена сумма ущерба, которую понесли жители. После этого собственники подтопленных домов получат компенсацию. Об этом шла речь во время визита врио губернатора Александра Гусева в Калачеевский район в пятницу, 13 апреля.

Пока созданные специально для оценки ущерба мобильные группы обошли 179 домов.

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— У нас нет задачи просто дать людям деньги, а затем оставить их самостоятельно разбираться со своими проблемами. Мы должны оценить реальный ущерб, от которого будет зависеть сумма компенсации. Обход должен быть дифференцированный. Пока ограничений по суммам мы себе не ставим. Мы должны понять, сколько человеку надо, чтобы он привел в порядок свой дом. Но тут есть и обратная сторона. Мы можем одному домовладению и 100 тысяч дать, и 200, но в таком случае общая сумма составит десятки миллионов рублей. Поэтому к решению вопроса надо походить взвешенно, — подчеркнул Александр Гусев.

Сейчас в Калачеевском районе 233 человека, в том числе представители МЧС, расчищают дворы, откачивают воду из погребов и подвалов, а также проводят дезинфекцию. Планируется, что к вечеру 13 апреля сотрудники ведомства вернутся к местам постоянной дислокации. Все эвакуированные в пункты временного размещения и к родственникам жители также к вечеру пятницы смогут вернуться в свои дома.

Глава региона заметил, что многие пострадавшие от паводка дома находятся практически в устье реки. Поэтому до 2019 года необходимо проверить законность всех строений.

Как рассказал глава ГУ МЧС по Воронежской области Александр Кошель, на 13 апреля в регионе остаются затопленными 878 придворовых участков, а также 149 домов. От паводка пострадали 18 населенных пунктов в шести муниципальных районах. От воды практически освобождены Бутурлиновский, Калачеевский и Эртильский районы. Полностью освобождены от воды Воронцовска и Гвазда Павловского района.

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