На Родительский день в Челябинске запустят дополнительный транспорт

Источник: РИА "Новости"

Городской транспорт Челябинска в Родительский день, 17 апреля, будет работать в усиленном режиме — для удобства жителей запустят дополнительные маршруты, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на управление транспорта администрации южноуральской столицы.

На девятый день после Пасхи отмечается Радоница — время поминовения усопших христиан. Рекомендуется с самого утра пойти в храм, подать записки об упокоении усопших и поставить свечи, можно заказать общий помин. После посещения храма следует отправиться на кладбище, где совершаются помины. Для этого можно пригласить батюшку или прочесть молитвы из псалтыря самостоятельно. Затем рекомендуется приступить к уборке могилы.

ООО «Общественный городской транспорт» 14, 15 и 17 апреля организует работу автобуса № 83 «Ж/д вокзал — пос. Сухомесово» до Сухомесовского кладбища. Начало движения от железнодорожного вокзала. Первый рейс — 8.00, последние рейсы в 18.02 и 18.47. Из Сухомесово последние рейсы будут отправляться в 18.49 и 19.36. Интервал движения составит 45 минут.

17 апреля ООО «ОГТ» организует работу следующих автобусных маршрутов:

Градское кладбище.

Автобус № 94 «Чичерина — Градское кладбище», первый рейс от улицы Чичерина в 9.00, последний рейс от кладбища Градское — 19.00. Интервал движения составит 5−10 минут.

Преображенское кладбище.

Автобус № 95 «Чичерина — Преображенское кладбище», первый рейс от улицы Чичерина в 9.10, последний рейс от Преображенского кладбища — 18.42. Интервал движения составит 12−20 минут.

Успенское кладбище.

Будут усилены маршруты трамвая № 3 «Завод им. Колющенко — ЧМК» и № 14 «Чичерина — ЦХП». Маршруты троллейбуса № 7 «ЧМК — АМЗ», № 14 «ПКиО — ЧМК», № 15 «ЧМК — улица Молдавская».

Фатеевское кладбище.

Дополнительные троллейбусы будут работать на маршруте № 8 «ПКиО — ЧКПЗ». Организована работа дополнительного троллейбуса № 25 «Политехникум — ЧКПЗ».

Митрофановское кладбище.