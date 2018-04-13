В этом году «Счастье» не затопит
В пик половодья набережная становится излюбленным местом пермяков для прогулок и фотографий.
В пик половодья набережная становится излюбленным местом пермяков для прогулок и фотографий.
Как сообщают в региональном МЧС,
Напомним, ежегодно в пик половодья набережная становится излюбленным местом пермяков для прогулок и фотографий. Знаменитые красные буквы, по мнению специалистов, останутся сухими. А вот наиболее уязвимыми в Перми окажутся Мотовилихинский и Дзержинский районы.
По краю подтопление грозит 110 населенным пунктам. Пик половодья ожидается
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