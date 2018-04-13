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15:21 (мск), источник: Вести - Пермь

В этом году «Счастье» не затопит

В пик половодья набережная становится излюбленным местом пермяков для прогулок и фотографий.

Как сообщают в региональном МЧС, арт-объект «Счастье не за горами» в этом году, вероятнее всего, не затопит.

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Напомним, ежегодно в пик половодья набережная становится излюбленным местом пермяков для прогулок и фотографий. Знаменитые красные буквы, по мнению специалистов, останутся сухими. А вот наиболее уязвимыми в Перми окажутся Мотовилихинский и Дзержинский районы.

По краю подтопление грозит 110 населенным пунктам. Пик половодья ожидается 15—18 мая.

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