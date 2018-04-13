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15:19 (мск), источник: Комсомольская правда

В Перми спасли собаку, застрявшую на льдине посередине реки

Сейчас зоозащитники ищут ее прежних хозяев.

Сегодня в Перми прошла операция по спасению собаки. Как нам рассказал спасатель Борис Ермаков, утром поступил звонок от жителя микрорайона Парковый.

— Нам сообщили, что по льду на реке Мулянка бегает маленькая собачка, — рассказывает Борис. — Мы выехали на место. Сначала мы долго не могли найти собаку, потому что она серо-белого цвета, и легко «маскировалась» под лед. Потом мы увидели, что бедняга лежит на льду на середине залива: она очень замерзла и устала.

Спасатели надели водонепроницаемые костюмы и отправились на помощь собаке. Несколько раз Борис с напарником проваливались под лед, так как он совсем тонкий.

— Собака, увидев нас, стала бегать по льду, — продолжает Борис. — Мы больше тридцати минут пытались ее поймать. В итоге нам удалось загнать ее на лед у берега. Собака хотела нас покусать, но мы ее погладили, стали успокаивать.

Животное обернули в простынку и отнесли на берег. Спасатели не знали, что сейчас делать с собакой.

— Она и так очень устала и замерзла, — говорит Борис. — Мне кажется, что если бы мы ее отпустили, собака бы просто умерла. Так что я, посовещавшись с женой, стал звонить волонтерам приютов. Один из них согласился ее приютить.

Если вы хотите помочь собаке или знаете ее прежних хозяев, звоните по телефонам: 2−030−206, 2−785−005.

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