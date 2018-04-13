В Перми спасли собаку, застрявшую на льдине посередине реки
Сейчас зоозащитники ищут ее прежних хозяев.
Сейчас зоозащитники ищут ее прежних хозяев.
Сегодня в Перми прошла операция по спасению собаки. Как нам рассказал спасатель Борис Ермаков, утром поступил звонок от жителя микрорайона Парковый.
— Нам сообщили, что по льду на реке Мулянка бегает маленькая собачка, — рассказывает Борис. — Мы выехали на место. Сначала мы долго не могли найти собаку, потому что она
Спасатели надели водонепроницаемые костюмы и отправились на помощь собаке. Несколько раз Борис с напарником проваливались под лед, так как он совсем тонкий.
— Собака, увидев нас, стала бегать по льду, — продолжает Борис. — Мы больше тридцати минут пытались ее поймать. В итоге нам удалось загнать ее на лед у берега. Собака хотела нас покусать, но мы ее погладили, стали успокаивать.
Животное обернули в простынку и отнесли на берег. Спасатели не знали, что сейчас делать с собакой.
— Она и так очень устала и замерзла, — говорит Борис. — Мне кажется, что если бы мы ее отпустили, собака бы просто умерла. Так что я, посовещавшись с женой, стал звонить волонтерам приютов. Один из них согласился ее приютить.
Если вы хотите помочь собаке или знаете ее прежних хозяев, звоните по телефонам: 2−030−206, 2−785−005.
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