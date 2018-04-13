Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вика Скрипаль в прямом эфире грубо высказалась в адрес Терезы Мэй
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Дети Сергея Жукова сами зарабатывают деньги
Задержаны 2 высокопоставленных сотрудников ФСБ
Поклонники не узнали Валерия Леонтьева без его фирменных кудрей
Запад забил автогол. Россияне откажутся от импортных товаров Укрепление курсов валют может изменить предпочтения российских потребителей
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии
Российские корабли исчезли с базы Тартус
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
Фанаты Волочковой высмеяли ее фотографию в купальнике
На Западе заявили: Путин серьёзно ошибается - СМИ
Бритни Спирс и Холли Берри на премии в Лос-Анджелесе
Данила Козловский вышел в свет со своей девушкой
Рогозин объяснил Трампу, кому тот бросает вызов
СМИ: РФ может нанести ответный удар по базам США
Что станет с ипотекой после введения санкций
В 14 регионах России могут обрушиться здания
Фоторепортажи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
8Танцы для Ким Чен Ира
15:34 (мск), источник: Комсомольская правда

Воронежские студенты выстроились в очередь, чтобы сдать кровь

Горожане приняли участие в Дне донора.

Утром 13 апреля напротив здания управы Ленинского района припарковался мобильный пункт сбора крови. Уже через несколько минут у входа в белый «вагончик» выстроилась шумная очередь из парней и девушек. Это студенты технического института и института правосудия пришли принять участие в дне донора. Чуть поодаль дожидались своего череда сотрудники управы.

Желающих пришло гораздо больше, чем доз крови за смену может принять и обработать мобильный пункт.

— Добровольцев предварительно осматривает врач: определяет вес, рост, измеряет давление, — рассказала Евгения Демченко, заместитель руководителя управы Ленинского района по социальным вопросам. — Затем проводят экспресс-анализ крови. Если все показатели в норме, то донора допускают к сдаче крови.

Бонусом за участие в программе донору предоставляется выходной в дату сдачи крови и дополнительный день к отпуску. Однако многие студенты льготами не пользовались и, спрятав под рукавами повязки, поспешили на занятия.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В Новороссийске фура въехала в АЗС и загорелась
В Сети ополчились на «отвратительно богатого» сына Газманова
Какой ответ «иностранным государствам» приготовила Госдума
«Жизнь проходит мимо»: почему россияне бегут из соцсетей
В Японии живет самый фотогеничный кот в мире (фото)
Назван российский город с самыми быстрорастущими зарплатами
Лавров: У России есть доказательства постановки химатаки в Сирии
Лайфхак: как варить яйца, чтобы они не трескались
Особая колония. Где и сколько будет сидеть Улюкаев?
Спорт
75 минут адреналина: ЦСКА, это было круто! Армейцы дали бой «Арсеналу», вели 2:0, но отыграть разницу в три мяча все же не сумели
Авто
Автомобиль закопали на 50 лет (его выиграли в лотерею) Таким образом в мексиканском городе Охинага поступили с автомобилем, который выиграл в лотерею один из жителей
Hi-Tech
Эксперт предупредил об опасности бесплатных VPN для обхода блокировок Бесплатные VPN, которые могут быть использованы для обхода блокировки Telegram в России, могут быть опасны.
Кино
Барановская, Ходченкова, Киркоров на премьере фильма Козловского Звезды российского шоу-бизнеса стали первыми зрителями спортивной драмы «Тренер» Данилы Козловского
Недвижимость
Работники ЖКХ случайно сожгли чужую квартиру
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций
Не от мира сего: 7 зданий, похожих на космические корабли
Леди
7 пар обуви, которые нужно купить прямо сейчас Весенне-летние обувные тренды в этом году поражают разнообразием
Дети
Екатерина Стриженова впервые стала бабушкой Старшая дочь известной телеведущей родила сына.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь