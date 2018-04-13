Воронежские студенты выстроились в очередь, чтобы сдать кровь
Горожане приняли участие в Дне донора.
Горожане приняли участие в Дне донора.
Утром 13 апреля напротив здания управы Ленинского района припарковался мобильный пункт сбора крови. Уже через несколько минут у входа в белый «вагончик» выстроилась шумная очередь из парней и девушек. Это студенты технического института и института правосудия пришли принять участие в дне донора. Чуть поодаль дожидались своего череда сотрудники управы.
Желающих пришло гораздо больше, чем доз крови за смену может принять и обработать мобильный пункт.
— Добровольцев предварительно осматривает врач: определяет вес, рост, измеряет давление, — рассказала Евгения Демченко, заместитель руководителя управы Ленинского района по социальным вопросам. — Затем проводят
Бонусом за участие в программе донору предоставляется выходной в дату сдачи крови и дополнительный день к отпуску. Однако многие студенты льготами не пользовались и, спрятав под рукавами повязки, поспешили на занятия.
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