Воронежские студенты выстроились в очередь, чтобы сдать кровь

Утром 13 апреля напротив здания управы Ленинского района припарковался мобильный пункт сбора крови. Уже через несколько минут у входа в белый «вагончик» выстроилась шумная очередь из парней и девушек. Это студенты технического института и института правосудия пришли принять участие в дне донора. Чуть поодаль дожидались своего череда сотрудники управы.

Желающих пришло гораздо больше, чем доз крови за смену может принять и обработать мобильный пункт.

— Добровольцев предварительно осматривает врач: определяет вес, рост, измеряет давление, — рассказала Евгения Демченко, заместитель руководителя управы Ленинского района по социальным вопросам. — Затем проводят экспресс-анализ крови. Если все показатели в норме, то донора допускают к сдаче крови.