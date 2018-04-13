Шесть авиакомпаний свяжут Воронеж и Анталью

Источник: РИА "Воронеж"

Шесть авиаперевозчиков будут осуществлять перелеты из Воронежа в Анталью (Турция) и обратно, сообщил советник гендиректора международного аэропорта «Воронеж» Андрей Шагунов в соцсети в пятницу, 13 апреля. Полеты начнутся в субботу, 14 апреля.

Авиаперевозчики запланировали до 23 рейсов еженедельно. Компания Turkish Airlines обеспечит ежедневные перелеты. Перевозчик Atlasglobal выполнит перелеты шесть раз в неделю. По три раза в неделю рейсы будут осуществлять Ural airlines и Onurair. Авиакомпания Ifly запланировала два рейса в неделю, «Ямал» — один.