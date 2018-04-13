Шесть авиакомпаний свяжут Воронеж и Анталью
Перевозчики запланировали до 23 рейсов еженедельно.
Перевозчики запланировали до 23 рейсов еженедельно.
Шесть авиаперевозчиков будут осуществлять перелеты из Воронежа в Анталью (Турция) и обратно, сообщил советник гендиректора международного аэропорта «Воронеж» Андрей Шагунов в соцсети в пятницу, 13 апреля. Полеты начнутся в субботу, 14 апреля.
Авиаперевозчики запланировали до 23 рейсов еженедельно. Компания Turkish Airlines обеспечит ежедневные перелеты. Перевозчик Atlasglobal выполнит перелеты шесть раз в неделю. По три раза в неделю рейсы будут осуществлять Ural airlines и Onurair. Авиакомпания Ifly запланировала два рейса в неделю, «Ямал» — один.
Авиакомпания Turkish Airlines сообщила о запуске регулярных рейсов из Воронежа в Анталью в марте-2018.
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