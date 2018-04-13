Около 600 дворов благоустроят в Нижегородской области
Работы начнутся в мае 2018 года.
Работы начнутся в мае 2018 года.
В 2018 году в Нижегородской области в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» планируется благоустроить 60 общественных пространств, шесть парков и около 600 дворовых территорий. Об этом сообщает
Напомним, по итогам голосования 18 марта 2018 года было выбрано 31 общественное пространство, которое нужно благоустроить в первую очередь.
— Рейтинговое голосование нас удивило и обрадовало активностью нижегородцев — в нем приняли участие около полумиллиона человек.
Благоустройство дворовых территорий стартует в мае, а в июне подрядные организации приступят к работам на общественных пространствах.
Напомним, в 2018 году на программу «Формирование комфортной городской среды» выделено в общей сложности 1,172 миллиарда рублей.
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