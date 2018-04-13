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15:22 (мск), источник: Newsroom24.ru

Движение общественного транспорта изменится в Нижнем 15 апреля

В этот день в городе пройдут первые тестовые футбольные мероприятия.

Источник: Newsroom24.ru

Схемы движения автотранспорта меняются в связи с проведением футбольного матча на стадионе «Нижний Новгород» 15 апреля. Об этом сообщает администрация города.

В частности, с 05:00 до 23:59 будет сокращен путь следования автобусов маршрутов 18, 39, 41, 49, 57, 66, 67, 69, 70, 86, а также Т-20 и Т-138 до «ФОКа Мещерский». Движение автобусов Т-24 будет временно организовано по улицам Бурнаковская, Акимова, Мурашкинская, Советская и Канавинскому мосту.

Сс 9:00 до 20:00 перекроют следующие участки:
— автомобильная дорога у дома 1 по улице Бетанкура; — улица Карла Маркса (от дома 21 до дома 1 по улице Бетанкура);
— улица Самаркандская (от дома 26 по улице Керченской до улицы Совнаркомовской);
— улица Совнаркомовская (от Самаркандской до Советской);
— улица Должанская (от Самаркандской до Волжской набережной);
— улица Звездинка (от пл. Горького до дома 5а по Звездинке).

Администрация города просит автовладельцев заранее выбирать оптимальный маршрут.

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