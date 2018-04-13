Движение общественного транспорта изменится в Нижнем 15 апреля

Схемы движения автотранспорта меняются в связи с проведением футбольного матча на стадионе «Нижний Новгород» 15 апреля. Об этом сообщает администрация города.



В частности, с 05:00 до 23:59 будет сокращен путь следования автобусов маршрутов 18, 39, 41, 49, 57, 66, 67, 69, 70, 86, а также Т-20 и Т-138 до «ФОКа Мещерский». Движение автобусов Т-24 будет временно организовано по улицам Бурнаковская, Акимова, Мурашкинская, Советская и Канавинскому мосту.



Сс 9:00 до 20:00 перекроют следующие участки:

— автомобильная дорога у дома 1 по улице Бетанкура; — улица Карла Маркса (от дома 21 до дома 1 по улице Бетанкура);

— улица Самаркандская (от дома 26 по улице Керченской до улицы Совнаркомовской);

— улица Совнаркомовская (от Самаркандской до Советской);

— улица Должанская (от Самаркандской до Волжской набережной);

— улица Звездинка (от пл. Горького до дома 5а по Звездинке).



Администрация города просит автовладельцев заранее выбирать оптимальный маршрут.