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17:30 (мск), источник: Publika.md

На Ботанике разбили сквер, посадив 150 саженцев остролистного клена

В Кишиневе сажают деревья. На Ботанике разбили сквер, посадив 150 саженцев остролистного клена. А между ними — хвойные кустарники. Все это — подарок частной фирмы.

Источник: Publika.md

«Деревья вырастут большими, а в их тени будет казацкий можжевельник. Он очень хорошо смотрится на зеленом газоне».

«Копаем яму, высаживаем деревце и поливаем. Уверен, что саженцы приживутся — их корневая система достаточно развита».

«Будет очень красиво. А еще эти деревья отлично очищают воздух».

Вместе с рабочими зеленхоза деревья сажала исполняющая обязанности столичного мэра. Ей, по ее же словам, к такой работе не привыкать — это семейная традиция.

«Знаете, как говорят — каждый должен посадить хотя бы одно дерево. Все мы хотим, чтобы наш город оставался зеленым и красивым», — сказала и.о. мэра Кишинева Сильвия Раду.

Жильцы соседних домов уверены — через несколько лет это будет любимое место для отдыха.

«Это хорошо, что сажают деревья»

«Будет красиво. Городу нужно больше деревьев».

«У всех есть дети, и здесь можно будет сними гулять».

В мэрии обещают, что это только начало. Деревья и цветы посадят во всех районах города.

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