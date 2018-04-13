На Ботанике разбили сквер, посадив 150 саженцев остролистного клена

«Деревья вырастут большими, а в их тени будет казацкий можжевельник. Он очень хорошо смотрится на зеленом газоне».



«Копаем яму, высаживаем деревце и поливаем. Уверен, что саженцы приживутся — их корневая система достаточно развита».



«Будет очень красиво. А еще эти деревья отлично очищают воздух».



Вместе с рабочими зеленхоза деревья сажала исполняющая обязанности столичного мэра. Ей, по ее же словам, к такой работе не привыкать — это семейная традиция.



«Знаете, как говорят — каждый должен посадить хотя бы одно дерево. Все мы хотим, чтобы наш город оставался зеленым и красивым», — сказала и.о. мэра Кишинева Сильвия Раду.



Жильцы соседних домов уверены — через несколько лет это будет любимое место для отдыха.



«Это хорошо, что сажают деревья»



«Будет красиво. Городу нужно больше деревьев».



«У всех есть дети, и здесь можно будет сними гулять».



В мэрии обещают, что это только начало. Деревья и цветы посадят во всех районах города.