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15:09 (мск), источник: Новости Перми

В Гайнском районе закрыты три ледовые переправы

В Прикамье еще работают ледовые переправы в Соликамском, Косинском и Гайнском районах.

ГУ МЧС России по Пермскому краю предупреждает о том, что в Гайнском районе закрыты три ледовые переправы:

1. Переправа на реке Кама, связывающая поселки Касимовка — Верхняя Старица.
2 Переправа на реке Кама, связывающая поселки Кебраты — Гайны.
3. Переправа на р. Кама, связывающая поселки Сейва — Чуртан.

На территории Прикамья продолжают действовать три ледовые переправы: одна переправа в Соликамском районе (поселок Тюлькино-деревня Тюлькино), одна переправа в Гайнском районе поселок Гайны-ООО «Верхнекамье Лес»), одна переправа в Косинском районе (село Коса — поселок Усть-Коса).

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