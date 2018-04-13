ГУ МЧС России по Пермскому краю предупреждает о том, что в Гайнском районе закрыты три ледовые переправы :

1. Переправа на реке Кама, связывающая поселки Касимовка — Верхняя Старица.

2 Переправа на реке Кама, связывающая поселки Кебраты — Гайны.

3. Переправа на р. Кама, связывающая поселки Сейва — Чуртан.



На территории Прикамья продолжают действовать три ледовые переправы: одна переправа в Соликамском районе (поселок Тюлькино-деревня Тюлькино), одна переправа в Гайнском районе поселок Гайны-ООО «Верхнекамье Лес»), одна переправа в Косинском районе (село Коса — поселок Усть-Коса).