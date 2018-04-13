В Гайнском районе закрыты три ледовые переправы
В Прикамье еще работают ледовые переправы в Соликамском, Косинском и Гайнском районах.
В Прикамье еще работают ледовые переправы в Соликамском, Косинском и Гайнском районах.
ГУ МЧС России по Пермскому краю предупреждает о том, что в Гайнском районе закрыты три ледовые переправы:
1. Переправа на реке Кама, связывающая поселки Касимовка — Верхняя Старица.
2 Переправа на реке Кама, связывающая поселки Кебраты — Гайны.
3. Переправа на р. Кама, связывающая поселки Сейва — Чуртан.
На территории Прикамья продолжают действовать три ледовые переправы: одна переправа в Соликамском районе (поселок
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