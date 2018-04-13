В Ростове на улице Стадионной ограничат проезд
В Ростове на улице Стадионной ограничат движение транспорта с 7 по 11 мая.
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В Ростове на улице Стадионной ограничат движение транспорта с 7 по 11 мая.
«В связи с проведением ремонтных работ с 23:00 до 05:00
Как писали Юга.ру, в Ростове почти на месяц ограничат движение на улице Нансена. Также проезд будет ограничен по улицам Малиновского, Еременко, на площади Карла Маркса и на Чехова.
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