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17:11 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

В Ростове на улице Стадионной ограничат проезд

В Ростове на улице Стадионной ограничат движение транспорта с 7 по 11 мая.

Источник: Юга.ру

«В связи с проведением ремонтных работ с 23:00 до 05:00 7—11 мая будет ограничено движение транспортных средств по ул. Стадионная под путепроводом ул. Нансена», — сообщает пресс-служба городской администрации.

Как писали Юга.ру, в Ростове почти на месяц ограничат движение на улице Нансена. Также проезд будет ограничен по улицам Малиновского, Еременко, на площади Карла Маркса и на Чехова.

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