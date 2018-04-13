Поэты из Крыма стали лауреатами всероссийской премии Гумилева

Об этом РИА Новости Крым сообщил председатель Крымской республиканской организации Союза писателей России Владимир Сорокин.

Награждение состоялось в рамках торжественного открытия XIII Международного Гумилевского поэтического фестиваля «Коктебельская весна-2018».

По словам Сорокина, в этом году лауреатами премии стали поэтесса из Бахчисарая Лариса Афанасьева, поэт из Керчи Алексей Вдовенко, председатель Орловской областной организации Союза писателей России Андрей Фролов и глава Брянской областной организации СП России Владимир Сорочкин. Глава Крымской организации Союза писателей отметил, что премия не имеет денежной составляющей. «Есть только дипломы и удостоверения (лауреатов — ред.)», — уточнил он.

Всероссийская премия имени Николая Гумилева учреждена Союзом писателей России в 2008 году. Кандидатами на ее присуждение выдвигаются поэты, чье творчество отвечает трем требованиям: высокий художественный уровень творчества; соответствие духу поэзии Гумилева — романтическое восприятие событий, философское осмысление жизни, патриотизм; вклад в пропаганду творчества поэта.

До 2018 года вручение премий проводилось ежегодно в Коктебеле 15-го апреля — в день рождения Николая Гумилева — возле памятника поэту.