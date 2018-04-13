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15:13 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Протез для балерины: как девочка без ноги помогла 500 детям-инвалидам

В младенчестве Поллианна Хоуп потеряла ногу в автомобильной аварии. Но она любит танцевать, и с её помощью сотни детей получили доступ к протезам, которые позволяют им заниматься спортом.

Мама Поллианны Сара организовала кампанию, убедив британское правительство выделить 1,5 миллиона фунтов на специальные детские протезы для занятий бегом, плаванием и танцами.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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