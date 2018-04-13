Протез для балерины: как девочка без ноги помогла 500 детям-инвалидам
В младенчестве Поллианна Хоуп потеряла ногу в автомобильной аварии. Но она любит танцевать, и с её помощью сотни детей получили доступ к протезам, которые позволяют им заниматься спортом.
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