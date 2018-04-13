Пропавшая после тренировки молодая пермячка нашлась
Она позвонила подруге.
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Она позвонила подруге.
22-летняя пермячка, которая пропала после тренировки, нашлась. Об этом сообщили знакомые девушки.
«Она сама позвонила своей подруге. Где находилась всё это время, почему не отвечала на звонки и не вышла на работу, пока не знаем. Главное, что с ней всё хорошо: она жива-здорова», — рассказали знакомые молодой пермячки.
Напомним, 22-летняя девушка вышла вечером 12 апреля после тренировки и пропала.
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