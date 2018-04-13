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16:53 (мск), источник: РИА Новости

Первым туристом, вернувшим себе НДС по tax free в РФ, стал швед

С. -ПЕТЕРБУРГ, 13 апр — РИА Новости. Первый иностранный турист вернул себе НДС по покупке в России в рамках системы tax free — им стал гражданин Швеции, сообщил журналистам статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

Источник: РИА Новости

«Вчера первый иностранный турист по безналу — вы знаете, можно получить деньги наличными, а можно на кредитную карту — оформил такой возврат. Причем, что удивительно, это не китайский гражданин — это шведский гражданин», — сказал Евтухов в пятницу.

Закон о введении tax free вступил в силу c 1 января. Вернуть себе НДС с товаров, купленных в России, смогут граждане иностранных государств, не входящих в ЕАЭС. Для такой компенсации иностранцу нужно приобрести в течение одного дня товаров на сумму не менее 10 тысяч рублей с учетом налога и оформить документ (чек) на них. В тестовом режиме система tax free заработала 10 апреля в Москве, Санкт-Петербурге, Красногорске и Сочи.

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 Первым туристом, вернувшим себе НДС по tax free в РФ, стал швед
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