Что известно о первой леди Северной Кореи

В конце марта северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил Китай — в поездке его сопровождала супруга Ли Соль Чжу. Это вторая женщина в окружении Ким Чен Ына, помимо его сестры, Ким Ё Чжон, которая принимает участие в мероприятиях государственной важности. Для КНДР, где на протяжении долгого времени женщин первых лиц было принято скрывать от общественности, такое поведение лидера выглядит весьма непривычно. Первая леди Северной Кореи не только попадает на страницы местных СМИ, но задает тренды для северокорейских женщин.

От чирлидера до первой леди

О супруге Ким Чен Ына Ли Соль Чжу известно совсем немного. Ей 28 лет, она выросла в привилегированной семье профессора и врача. По данным The Independent, до знакомства с Ким Чен Ыном Ли училась пению в Китае и состояла в команде девушек из группы поддержки спортивных команд, с которой даже посещала Южную Корею.

При каких обстоятельствах познакомились будущие супруги история умалчивает, однако даже когда Ли Соль Чжу стала супругой Ким Чен Ына, ее существование скрывали от общественности.

Новость о том, что у Ким Чен Ына есть жена, появилась спустя несколько лет после заключения брака.

Впервые она появилась на публике на открытии парка развлечений в Пхеньяне в 2012 году. Тогда телевизионщики вскользь упомянули о ней, заявив, что «хотя приветственная песня вызвала резонанс, Ким Чен Ын появился на мероприятии вместе с супругой Ли Соль Чжу». С 2012 по 2014 год она крайне редко выходила в свет, а вот в 2015-м, 2016-м и 2017 годах она время от времени надолго исчезала из поля зрения общественности.

Впрочем, жителей Северной Кореи это никогда не удивляло. Отец Кима — Ким Чен Ир — никогда не придавал огласке свою личную жизнь.

По одной из версий, пара поженилась в 2009 году и спустя год Ли родила ребенка. По другой, будущие супруги впервые встретились только в 2010-м, когда Ким Чен Ын побывал на концерте Ли Соль Чжу (в молодости девушка выступала в государственном ансамбле «Ынхасу»). Сейчас они воспитывают троих детей, однако ни их пол, ни возраст неизвестны.

Главная модница

Несмотря на всю консервативность взглядов в КНДР, Ли Соль Чжу — большая поклонница моды.

Даже на государственных мероприятиях она появляется с изделиями от ведущих западных брендов. В ее коллекции есть украшения от Tiffany, сумки от Chanel и Dior, дорогостоящие часы.

Столь откровенный интерес первой леди КНДР к шикарным вещам вызывает недоумение о западной прессы: известно, что жители Северной Кореи как минимум не избалованы роскошью, а Ли Соль Чжу позволяет себе тратить баснословные суммы на сумочки и прочие аксессуары западных домов.

Стиль одежды первой леди КНДР представляет особенный интерес для прессы. Так, журналисты The Sun убеждены, что она копирует Кейт Миддлтон, чтобы продемонстрировать уважение к Западу. В доказательство они приводят один из нарядов, в котором Ли была во время визита в Пекине — по цвету он совпадал с одним из пальто герцогини Кембриджской.

Впрочем, ни силуэт, ни крой излюбленных фасонов Ли Соль Чжу на самом деле не похож на то, что носит супруга принца Уильяма.

Если Кейт старается придерживаться последних модных тенденций, то костюмы супруги Ким Чен Ына, скорее, напоминают наряды советских женщин.

Пиджаки в мелкий горошек, юбки чуть ниже колен, туфли с открытым носом, надетые поверх колгот, и обязательно брошь — этот образ напоминает героинь «Служебного романа». С одной лишь оговоркой: тогда подобные фасоны были действительно в моде.

Вызов обществу