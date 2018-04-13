В Петербурге теплеет, в области еще ждут гололед и туман
В субботу, 14 апреля, днем в Петербурге и Ленобласти потеплеет уже до 15 градусов. Осадков не обещают, но по области ночью местами будет туманно.
В субботу, 14 апреля, днем в Петербурге и Ленобласти потеплеет уже до 15 градусов. Осадков не обещают, но по области ночью местами будет туманно.
Как сообщает МЧС, в Петербурге ночью температура воздуха будет колебаться от нуля до -2 градусов. Днем потеплеет до днем +13…+15 градусов. На побережье Финского залива будет прохладнее — местами от +8 до +10 градусов. Ветер ожидается переменный со скоростью 1−5 м/с ночью и
В Ленобласти ночью будет от нуля до -5 градусов, днем — от +11 до +16 градусов, а около водоемов — от +7 до +9. Ночью местами обещают слабый туман, а на дорогах — гололедицу. Ветер ночью обещают переменный и слабый, а днем —
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