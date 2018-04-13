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16:54 (мск), источник: Водитель Петербурга

В Петербурге теплеет, в области еще ждут гололед и туман

В субботу, 14 апреля, днем в Петербурге и Ленобласти потеплеет уже до 15 градусов. Осадков не обещают, но по области ночью местами будет туманно.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +18° 45% 761 мм рт. ст. 6 м/с
Источник: AP 2018

Как сообщает МЧС, в Петербурге ночью температура воздуха будет колебаться от нуля до -2 градусов. Днем потеплеет до днем +13…+15 градусов. На побережье Финского залива будет прохладнее — местами от +8 до +10 градусов. Ветер ожидается переменный со скоростью 1−5 м/с ночью и юго-восточный, южный 3−8 м/с днем.

В Ленобласти ночью будет от нуля до -5 градусов, днем — от +11 до +16 градусов, а около водоемов — от +7 до +9. Ночью местами обещают слабый туман, а на дорогах — гололедицу. Ветер ночью обещают переменный и слабый, а днем — юго-восточный и южный со скоростью 3−8 м/с.

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