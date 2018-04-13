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17:40 (мск), источник: Кубань 24

На Кубани создадут реестр маршрутов для самостоятельного туризма

На заседании Совета по развитию детского туризма в Краснодарском крае шла речь о досуге школьников в предстоящий летний период.

Как отметила вице-губернатор Анна Минькова, сейчас развитие туристско-рекреационного комплекса края идет динамично. Если два года назад в походах участвовало 250 тыс. ребят, то в прошлом году уже более 390 тыс. детей и подростков стали участниками экскурсий, походов и туристических слетов.

«Количество участников должно только расти. Губернатор ставит задачу — охватить разными формами отдыха 100% школьников. Это самый простой и эффективный вид спорта и досуга», — отметила она.

Минькова подчеркнула, что в этой работе важным является разнообразие и увлекательность маршрутов, оснащенность юных туристов и безопасность. А также готовность педагогических кадров к этой работе.

Она напомнила, что Госдума приняла закон, направленный на повышение безопасности отдыха детей. Теперь организаторы детских лагерей обязаны заключать с родителями и опекунами договор, в котором будут прописаны все сведения об условиях отдыха ребенка. Договор будет доступен в Интернете. Также в открытом доступе — на сайтах органов государственной власти — должен появиться реестр всех туристских маршрутов, рекомендованных для самостоятельного и организованного туризма.

На совещании говорили о возможностях секций и кружков в системе дополнительного образования. И. о. министра образования, науки и молодежной политики края Константин Федоренко сообщил, что край входит в число лидеров по России, где детские клубы туристской направленности имеют современные методы обучения. По его словам, сегодня более 13 тыс. детей занимаются в таких секциях, кружках и клубах, однако их количество может быть больше.

Директор ГБУ «Центр туризма и экскурсий» Константин Мержоев заметил, что в прошлом году центр провел 34 мероприятия, в которых приняло участие около 11 тыс. детей. Маршруты краевых походов охватили практически все предгорья Главного Кавказского хребта. Тем не менее, возможности региона и такая особенность, как всесезонность, позволяет проводить походы в любое время года и, особенно летом.

Минькова подчеркнула, что в каждом муниципалитете должны быть созданы условия для приобщения школьников к туристской деятельности, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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