«Цифровой тест на здоровье»: в Узбекистане запущен первый в своем роде медицинский проект

Источник: Podrobno.uz

Проект реализован на базе семейной поликлиники № 16. В рамках этой инициативы в медицинском учреждении установлено тестовое оборудование, позволяющее населению самостоятельно отслеживать показатели своего здоровья.

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Проект реализован Русской гуманитарной миссией совместно с Министерством здравоохранения Узбекистана.

«Мы сегодня присутствуем на демонстрации скрининг исследования, которое позволяет определять параметры здоровья человека, даже если он находится в отдаленных местах, где нет той медицинской помощи, как скажем в Ташкенте. Это ноу-хау имеет очень важное значение для обеспечения здоровья населения», — заявил посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев.

Отметим, что разработчик этого оборудования доктор медицинских наук Владимир Савостьянов, в ходе церемонии открытия провел мастер-класс, где продемонстрировал все возможности данного проекта, а также прочитал медицинскому персоналу лекцию, посвященную современному взгляду на гидромеханические механизмы кровообращения. .