«Цифровой тест на здоровье»: в Узбекистане запущен первый в своем роде медицинский проект
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Зангиатинском районе Ташкентской области 13 апреля запущен уникальный медицинский проект — «Цифровой тест на здоровье».
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Зангиатинском районе Ташкентской области 13 апреля запущен уникальный медицинский проект — «Цифровой тест на здоровье».
Проект реализован на базе семейной поликлиники № 16. В рамках этой инициативы в медицинском учреждении установлено тестовое оборудование, позволяющее населению самостоятельно отслеживать показатели своего здоровья.
Проект реализован Русской гуманитарной миссией совместно с Министерством здравоохранения Узбекистана.
«Мы сегодня присутствуем на демонстрации скрининг исследования, которое позволяет определять параметры здоровья человека, даже если он находится в отдаленных местах, где нет той медицинской помощи, как скажем в Ташкенте. Это
Отметим, что разработчик этого оборудования доктор медицинских наук Владимир Савостьянов, в ходе церемонии открытия провел
Если это оборудование успешно пройдет испытания, то оно может быть внедрено и в других медицинских учреждениях Узбекистана.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.