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18:39 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Британские ученые: кружка пива в день может сократить жизнь на полгода

Употребление от пяти до десяти доз спиртных напитков в неделю может сократить жизнь примерно на полгода, а более 18 — отнять до пяти лет, показало новое исследование.

Источник: rawpixel.com / CC0

Новое масштабное исследование британских ученых показало, что употребление алкоголя в количествах, соответствующих кружке пива или бокалу вина в день, может сократить жизнь.

Проанализировав данные 600 тысяч человек, употребляющих спиртное, ученые пришли к выводу, что употребление от пяти до 10 стандартных доз спиртных напитков в неделю может сократить жизнь примерно на полгода, а более 18 — отнять до пяти лет.

По словам экспертов, результаты исследования ставят под сомнение распространенную идею о том, что пить «в меру» полезно.

Ученые сравнили состояние здоровья и питейные привычки употребляющих алкоголь в 19 странах и вычислили, насколько короче станет жизнь респондентов, если они будут продолжать пить привычным для себя образом после 40 лет.

Исследователи также выделили верхний лимит, после которого риск смерти стремительно возрастает. По данным ученых, это 12,5 условных единиц алкоголя в неделю — что соответствует 2,5 л пива или пяти бокалам по 175 мл вина средней крепости.

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Однако при этом любое количество спиртного вызывает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, считают исследователи.

Каждые 12,5 единиц алкоголя в неделю повышают риск возникновения:

  • Инфаркта — на 14%;
  • Гипертонии со смертельным исходом — на 24%;
  • Сердечной недостаточности — на 9%;
  • Разрыва аневризмы аорты со смертельным исходом — на 15%.

Было установлено, что алкоголь может понизить риск возникновения несмертельных болезней сердца, но, по словам ученых, этот положительный момент нивелируется повышением риска развития других форм сердечных заболеваний.

Масштабное исследование ставит под сомнение утверждение о том, что «умеренное употребление» может пойти на пользу, считают эксперты.

Ранее другие ученые утверждали, что красное вино может улучшить работу сердца. Однако предупреждали при этом, что его польза может быть переоценена.

Также ранее получило известность исследование ученых из Дании, утверждавшее, что если выпивать три-четыре раза в неделю, это может снизить риск развития сахарного диабета второго типа.

Пять бокалов вина в неделю могут сократить жизнь на несколько месяцев, говорится в исследовании | Источник: Kym Ellis / CC0

«Данное исследование доказывает, что в конечном итоге употребление алкоголя не приносит пользы здоровью, — как это часто бывает в случае, когда что-то выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой», — говорит профессор сердечно-сосудистой медицины Шеффилдского университета Великобритании Тим Чико, не принимавший участия в исследовании.

Несмотря на то, что употребляющие спиртное менее подвержены сердечным приступам, это преимущество нивелируется тем, что у них возрастает риск других сердечных болезней, включая острые сердечные приступы и инсульты.
Тим Чико
Ученый

По словам ученых, это исследование подтверждает целесообразность рекомендаций британских медиков, которые в 2016 году призвали население сократить дозы потребляемого алкоголя. Тогда в докладе говорилось, что как мужчинам, так и женщинам не следует употреблять больше 14 условных единиц алкоголя в неделю, что соответствует шести бокалам вина или пива.

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Рекомендованные лимиты в Италии, Португалии и Испании почти на 50% выше этих норм, а в США верхняя планка для мужчин практически вдвое выше.

Однако Британии «не следует почивать на лаврах», считает Виктория Тэйлор, ведущий диетолог фонда British Heart Foundation, частично финансировавшего исследование.

«Многие жители Соединенного Королевства регулярно пьют больше рекомендованной нормы», — утверждает Тэйлор.

И добавляет: «Не стоит забывать, что рекомендации по употреблению алкоголя должны служить лимитом, а не целью, и стараться пить гораздо меньше, не подбираясь к верхнему порогу».

Ведущий автор исследования Анджела Вуд из Кембриджского университета объясняет свои выводы так: «Если вы уже употребляете алкоголь, снижение его количества может помочь вам продлить жизнь и снизить риск некоторых сердечно-сосудистых заболеваний».

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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