МЧС предупредило о заморозках на Кубани

В этот период ночью и утром местами ожидаются заморозки до -1…- 3 °C.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю предупредили о том, что понижение температуры может привести к повреждению и гибели сельхозкультур — теплолюбивых растений, цветков и завязей плодовых косточковых и семечковых культур.

Чтобы защитить растения от заморозков, их нужно укрыть полимерной пленкой, нетканым материалом или соломой. Молодые всходы следует укрыть материалом с малой теплопроводностью — грубой гофрированной бумагой, пузырчатой пленкой, соломенными или тростниковыми матами.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций звоните по телефонам 8 (861) 268−64−40 или 101.