МЧС предупредило о заморозках на Кубани
В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение по заморозкам с 14 по 16 апреля.
В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение по заморозкам с 14 по 16 апреля.
В этот период ночью и утром местами ожидаются заморозки до -1…- 3 °C.
В
Чтобы защитить растения от заморозков, их нужно укрыть полимерной пленкой, нетканым материалом или соломой. Молодые всходы следует укрыть материалом с малой теплопроводностью — грубой гофрированной бумагой, пузырчатой пленкой, соломенными или тростниковыми матами.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций звоните по телефонам
Как сообщали Юга.ру, ранее МЧС объявило экстренное предупреждение по заморозкам в Северной Осетии и на Ставрополье.
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