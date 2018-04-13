Волгоградские пригородные поезда переходят на «летнее расписание»

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в ПривЖД, с этой даты и по 15 октября назначаются поезда по маршруту «Волгоград-1 — Канальная — Волгоград-1».

Транспорт № 6207 «Волгоград-1 — Канальная» будет отправляться от начальной станции каждый день в 17:10 и приезжать на конечную в 18:32.

Поезд № 6208 «Канальная — Волгоград-1» будет отправляться от «Канальной» ежедневно в 19:26 и прибывать на конечную в 20:46.

Кроме того, с 16 апреля по 15 октября электропоезд № 6313 «Волгоград-1 — Южная» будет работать каждый день. Отправление из центра города в 17:33, а прибытие на конечную в Красноармейский район — в 18:51.

Рельсовые автобусы «Петров Вал — Камышин — Петров Вал» с 16 апреля по 15 октября будут останавливаться на «Птицефабрике» и прибывать на конечные станции на две минуты позже, чем раньше.